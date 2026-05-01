En España miles de trabajadores se manifiestan este #1Mayo por la paz, viviendas y salarios

ESPAÑA.- Miles de trabajadores se han manifestado este Primero de Mayo en Barcelona bajo el lema ‘Contra las guerras y el fascismo, más derechos y más sindicalismo’. La protesta convocada por los sindicatos CCOO y UGT ha puesto el foco en “tres grandes reivindicaciones: paz, viviendas y salarios”.

Así lo han resumido los secretarios generales de ambos sindicatos, que han lamentado el impacto de los conflictos en la clase trabajadora. También han cargado contra las políticas de extrema derecha, al tiempo que han denunciado la crisis de la vivienda. La manifestación ha arrancado desde la plaza Urquinaona y ha descendido por la Via Laietana, con una parada frente a Foment del Treball.

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NP/Unión Radio