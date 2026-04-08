En Carabobo las fallas eléctricas afectan los costos operativos de comerciantes de la región

CARACAS.- Representantes de la Cámara de Comercio de Valencia proponen acciones para garantizar energía alternativa en el sector ante las fallas eléctricas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Ernesto Abbas, aseguró que las medidas de administracción de cargas anunciadas por el Ejecutivo Nacional son un desafío para los comerciantes pues duran entre 4 y 6 horas sin el servicio y en ocasiones hasta 4 días sin el servicio.

«Afectan profundamente las operaciones de los comercios, por un lado aumentan los costos operativos al tener menos horas trabajadas y por otro la pérdida de clientes que son fieles a algunos establecimientos, porque cuando llegan a éstos ven que no hay servicio de energía electrica», apuntó.

Abas insistió en pedir que se ejecuten politicas en beneficio de los sectores afectados.

Unión Radio