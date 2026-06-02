Cavecol: Relación comercial entre Venezuela y Colombia se mantendrá normal tras balotaje

CARACAS.- Luis Alberto Russian, presidente de la Cámara Venezolana Colombiana -Cavecol- opina que es evidente el “alto grado de polarización que existe en Colombia” ante los resultados en la primera vuelta electoral del pasado domingo.

“Porque hay una confrontación de ideas y de modelos de desarrollo, mientras uno es de izquierda y está tratando un tema desde un mayor intervencionismo, el otro, podríamos decir que es de derecha, es mucho más liberal”, explicó al referirse al rumbo que podría tomar el 7 de agosto el país vecino cuando asuma la presidencia el próximo, bien sea Abelardo De la Espriella o Iván Cepeda.

En el programa Dos Más Dos de Unión Radio con Ginette González y Andrés Rojas, detalló que el 21 de junio en la segunda vuelta «porque así es el sistema electoral de Colombia y «se definirá finalmente cómo va a quedar la relación entre ambas naciones”.

Destacó que, “desde la Cavecol, cuando hacemos una evaluación con respecto a la relación, pensamos que sea uno u otro, la relación debería continuar de una manera normal, como hacen los socios comerciales y más cuando tienes vínculos y tienes una frontera viva”.

Reflexionó que “si gana Cepeda, asumimos que se parecería a lo que venimos haciendo, una reconstrucción, hay comunicación, un poco mayor de articulación de las autoridades de uno y del otro, cosa que es positiva porque eso es lo que se tiene que hacer con todos los países vecinos y más si son socios”.

Agregó que si gana Abelardo, entendemos que la diferencia sería en que el tema de la seguridad va a centrar su agenda pues “para Abelardo es relevante la seguridad en el territorio de Colombia y particularmente en la frontera”.

En cuanto a la actual relación bilateral, enfatizó que “hay muchas cosas que tenemos todavía que trabajar, porque estuvimos mucho tiempo distantes y con visiones diferentes las autoridades de aquí y de allá”.

Considera que “ahora este reencuentro que es positivo, nos conseguimos con criterios desde los cuales hemos tomado decisiones que no son similares, entonces debemos seguir trabajando e involucrar a autoridades nacionales de ambos países, en temas que van inclusive más allá del comercio (…) Sería importante generar institucionalidad, donde haya representación público-privada de distintos sectores y niveles: nacional, estadal y municipal, sería positivo”.

“El otro elemento que hay que ponerle la lupa es tratar de avanzar en todo lo que tiene que ver con el tema de los registros sanitarios, este tipo de cosas es muy relevante”, detalló.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio