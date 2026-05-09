Empleados públicos y jubilados de Falcón solicitan mejoras salariales

CARACAS.- Trabajadores activos y jubilados del sector público en el estado Falcón demandan condiciones laborales óptimas tras el aumento del ingreso mínimo integral.

Jesús Marín, representante de la Comisión Intergremial de Trabajadores de Falcón, indicó que el reciente ajuste remunerativo es insuficiente para cubrir las necesidades primarias, por lo que demandan mejoras salariales.

«El llamado es a dar cumplimiento al pacto social que está en el artículo 91, seguimos reclamando ese salario que está ahí contemplado», aseveró.

El gremio prevé mantener un acuerdo con las autoridades que proporcionen un fortalecimiento en los beneficios salariales de los empleados.

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