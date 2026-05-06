EEUU e Irak tratan la reanudación de su cooperación en ámbitos militar y de seguridad

BAGDAD.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, abordó con el nuevo primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, la reanudación de la cooperación entre los dos países en ámbitos militar y de seguridad, tras la tensión en los últimos meses por la escalada en la región y la presión política interna en Bagdad.

Según un comunicado de la oficina de prensa de Al Zaidi, la conversación se centró en «las relaciones entre ambos países en diversos ámbitos, en particular la cooperación en materia de seguridad, de conformidad con el Acuerdo Marco Estratégico entre Irak y EE.UU».

«Se destacó la naturaleza especial de la relación bilaterales y la importancia de trabajar para revitalizar los programas de entrenamiento con el fin de mejorar las capacidades y la eficacia de las Fuerzas Armadas iraquíes», añadió.

Las relaciones entre Bagdad y Washington se han tensado considerablemente en los últimos meses por la presencia en Irak de grupos armados chiíes iraquíes alineados con Irán, algunos de ellos vinculados con influyentes bloques políticos e integrados en las fuerzas de seguridad del país árabe.

EE.UU, que considera terroristas algunas de esas formaciones a las que acusa de lanzar ataques contra sus intereses, bases militares e incluso países aliados, había rechazado la candidatura para primer ministro de Nuri Al Maliki, destacada figura del bloque político Marco de Coordinación, por su cercanía con Irán.

Esta situación, sumada a las divergencias políticas internas iraquíes, han hecho retrasar el proceso político en Irak tras las elecciones de noviembre pasado, hasta la designación de Al Zaidi para formar un nuevo Gobierno a finales de abril.

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EFE