jueves, mayo 7, 2026
EEUU afirma haber destruido centros de mando iraníes tras ataque en Ormuz

WASHINGTON.- El Comando Central de Estados Unidos aseguró este jueves que atacó centros de «mando y control» e instalaciones militares iraníes después de que fuerzas de Irán lanzaran misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.

Según el comunicado del Comando Central, las fuerzas iraníes lanzaron «múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones» contra los destructores USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason mientras atravesaban la vía marítima internacional que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán.

EFE

