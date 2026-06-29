Despachan 12 toneladas de ayuda humanitaria desde Mérida para apoyar a afectados de La Guaira

CARACAS.- En el estado Mérida se activó un puesto de comando las 24 horas del día, desde donde se despachó un cargamento de 12 toneladas de ayuda humanitaria, así como más de 400 voluntarios, para apoyar a las víctimas en La Guaira y otros estados afectados.

La ayuda ha sido donada por ciudadanos, alguna directamente entregada a la sede de Protección Civil y otras a distintos centros de acopio instalados en la entidad.

«El puesto de comando del estado Mérida, que está activo 24 horas al día está interconectado con 23 salas en todos los municipios para mantener control, seguimiento de la situación en el estado y realizando el envío de 12 toneladas de insumos, médicos, de alimentaicón, hidratación, ropa, para fortalecer todo el proceso de atención», detalló el gobernador de la entidad, Arnaldo Sánchez.

Indicó que más de 400 voluntarios han viajado a la capital para brindar apoyo en distintas áreas de rescate y atención de víctimas.

“Más de 460 hombres y mujeres, entre Protección Civil, los Bomberos, Fuerza Armada Nacional, Organismos de Seguridad Ciudadana; enfermeros, paramédicos, médicos que han acompañado al equipo”, añadió el mandatario regional.

En la región andina se han instalado varios centros de acopio.

Unión Radio