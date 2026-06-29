Médicos especialistas de Guárico fueron enviados en los últimos cuatro días a La Guaira

CARACAS.- Más de 100 médicos especialistas del estado Guárico han sido enviados a La Guaira para atender las emergencias como consecuencia de los terremotos.

La Autoridad Única de la Salud en la región, Jesús Rojas, explicó que el despliegue de los profesionales, comprenden médicos de distintas especialidades.

«Un equipo que viene cargado de distintas ramas como: neonatología, cirugía pediátrica, medicina interna, traumatología, cirugía general, en fin todo un equipo especializado para la atención de los niños», apuntó.

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