Sector turismo en Mérida muestra preocupación ante cierre temporal del teleférico

CARACAS.- El presidente de Fedecámaras Mérida, Marcos Delgado, indicó que desde el sector mantienen preocupación ante el cierre temporal del teleférico por labores de mantenimiento.

«Nos preocupa porque en la ciudad aunque los privados estamos preparados para atender a los visitantes, la principal instalación que tiene el estado está cerrada. Fedecámaras no tiene ninguna información o programación para abrirlos una parte de la temporada vacacional», explicó.

No obstante, operadores de turismo instan a visitar otros destinos que hay a lo largo de la entidad.

«No pueden disfrutar del teleférico, pues le ofrezco paseos por el páramo, el Valle de Mocotíes, para el Valle de La Culata, las aguas termales de La Musuy. Deportes extremos como el vuelo de parapentes, traslado para parques temáticos como la Venezuela de antier», señaló el guía turístico, José Uzcátegui.

Foto: Jade Delgado Foto: Jade Delgado

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