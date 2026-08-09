Colombia explora rutas para la reactivación del comercio y relaciones en Venezuela

CARACAS.- El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, sostuvo una reunión con el embajador del país cafetero en Venezuela, Jorge Jaller, y con empresarios del departamento de Antioquia para explorar rutas de reactivación de comercio y relaciones bilaterales.

«Hemos tenido una reunión con empresarios colombianos que han tenido negocios de comercio exterior con Venezuela. Junto con el embajador encontramos que le llegó a Colombia la oportunidad de generar inversión de nuestro país, más comercio exterior de Colombia en Venezuela», expresó Restrepo.

Asimismo, Jaller dijo que «trabajamos para construir este sueño de la patria milagro». En la reunión también participaron empresarios que tuvieron negocios en Venezuela tiempo atrás.

El vicepresidente sostuvo que esta reactivación bilateral entre ambos países se realiza en articulación con Estados Unidos.

Unión Radio