Más de 1.500 personas son reportadas como desaparecidas en La Guaira

CARACAS.- El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó que más de 1.500 personas han sido reportadas como desaparecidas en la entidad tras el doble terremoto del pasado mes de junio.

«Denunciaron un número de desaparecidos de 1.579 al día de ayer. El registro nos ha permitido saber cuántas familias denuncian como fallecidas, haciendo que coincidan con las cifras oficiales, en La Guaira hay un poco más de 5.800 personas», detalló el gobernador.

Por su parte, familiares continúan con la búsqueda de los seres queridos que se encuentran bajo los escombros.

«Bajo mi cuenta sigo en la búsqueda, sigo metiéndome en el edificio. Los topos, la opción de ellos fue decir que el edificio está cediendo cuando hubo un temblor y no se cayó nada», explicó desde Playa Grande el joven Cristian Verdú a seguir con las labores para encontrar a su hermano y su madre.

Se tiene previsto que esta semana sigan las demoliciones controladas en las edificaciones calificadas de alto riesgo.

Al tiempo, voluntarios prestan ayuda a afectados en la búsqueda de fallecidos bajo los escombros en las OPP 26 y OPP 27.

Unión Radio