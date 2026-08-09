Ciudadanos en Maturín aseguran que cortes eléctricos afectan la salud mental

CARACAS.- Los habitantes de Maturín, estado Monagas, aseguran que los cortes eléctricos, no programados, afectan la salud mental de la población. Resaltan que entre los más afectados están los niños y los adultos mayores.

«Vivimos con esa agonía. A veces cuando llega estamos con ¿será que se va otra vez?, todo el día la pasamos en eso. Nos afectan la salud mental y toda la salud sobre todo con esos calorones que están haciendo», indicó Marlene Guzmán, afectada.

Los ciudadanos aceptan que se realicen los cortes eléctricos siempre y cuando estén pautados en un cronograma de corte por parte de las autoridades.

Aunado a ello, denuncian que los electrodomésticos también se ven perjudicados con los cortes imprevistos.

Unión Radio