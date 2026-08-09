Más de 60 personas han fallecido este año en Lara por accidentes con motos

CARACAS.- El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, indicó que 68 personas han muerto y más de 800 resultaron heridas en la entidad durante este año por accidentes de tránsito con motos.
«Este año llevamos 808 pacientes ingresados por accidente en motocicleta y 68 fallecidos este año nada más. Pacientes a veces pueden estar un mes en servicio esperando por operación porque tiene 10 ó 15 pacientes por delante», detalló.
Reyes Reyes agregó que se adquirió equipos para detectar posibles fracturas en heridos y así facilitar y agilizar diagnósticos.
Unión Radio