Director de la OMS: El riesgo es bajo, pero los países están tomando sus precauciones

GRANADILLA DE ABONA.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, afirmó este domingo que el riesgo de contagio de hantavirus a través de los casos del crucero MV Hondius es bajo, pero también resaltó que todos los países de los que procede el pasaje están tomando precauciones.

El responsable de la OMS participó hoy en una rueda de prensa en el puerto de Grandilla de Abona, en la isla de Tenerife (Atlántico), junto a la ministra española de Sanidad, Mónica García, mientras se está llevando a cabo el desembarco de los pasajeros y parte de la tripulación del crucero, bajo la supervisión de la OMS y de las autoridades de España, donde pertenece la ínsula.

El director de la OMS señaló que su afirmación de que el riesgo de contagio es bajo se basa en las comprobaciones e investigaciones que se han hecho de este virus, pero incidió en que los países están tomando sus precauciones y Estados Unidos hizo ya los preparativos.

Tedros Adhanom se refirió en concreto a los 17 pasajeros estadounidenses que, tras ser desembarcados del buque, serán trasladados a su país este mismo domingo. Además, confió en que los estadounidenses crean en lo que dicen sus expertos.

El director de la OMS también resaltó el liderazgo de España y de la isla canaria de Tenerife en esta crisis, que considera que se está gestionando «muy bien».

Adhanom recordó que el tercer y último fallecimiento por este brote se produjo el pasado 2 de mayo, por lo que consideró que se han tomado las medidas adecuadas para su control.

Por su parte, la ministra de Sanidad española, Mónica García, insistió en que este operativo está funcionando «muy bien» y con absoluta seguridad para la población local.

También anunció que los test epidemiológicos practicados por el personal de Sanidad Exterior a los pasajeros del crucero Hondius confirman que están asintomáticos.

El desembarco se está produciendo de forma escalonada y se hará en función de la disponibilidad de los aviones para la repatriación.

El crucero MV Hondius fondeó esta madrugada frente al puerto tinerfeño de Granadilla y desde allí, una vez amaneció, los pasajeros están siendo llevados en lanchas hasta el puerto para después ser trasladados en autobús hasta el aeropuerto, que está a poca distancia, y desde allí partir hacia sus países de origen.

El barco partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó la muerte de tres personas y seis casos más confirmados hasta ayer, sábado, por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En él viajaban en el momento de su llegada a Tenerife 151 personas de 23 nacionalidades: 38 filipinos (todos ellos miembros de la tripulación), 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles, entre los grupos más numerosos, según informó la operadora del crucero, Oceanwide Expeditions.

EFE