Se esperan lluvias en algunas regiones del país este #16Jul

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), estima cielo con nubosidad parcial y precipitaciones en algunas zonas del territorio durante este jueves 16 de julio.

Según las proyecciones para este día, habrá lluvias en Sucre, sur de Bolívar, montañas de la Región Central, este de Falcón, Apure, Mérida, Trujillo y lago de Maracaibo.

El Inameh informó que dos nuevas ondas tropicales se aproximan al país e indicó que la número 28 llegará a la Guayana Esequiba entre el domingo 19 y el lunes 20; mientras que la número 29 tocará suelo venezolano el martes 21 o el miércoles 22 de julio.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio