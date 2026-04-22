Diputado José Gregorio Correa afirmó que el país necesita un nuevo modelo económico con urgencia

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, hizo un llamado a revisar el modelo económico vigente en Venezuela, calificándolo como una «suma de errores y fracasos» acumulados durante los últimos 27 años.

Asimismo, Correa rechazó que varios sectores nacionales pidan más sanciones para el país al subrayar que «un venezolano (que) pida sanciones para Venezuela es grave. El que crea que las sanciones son para el gobierno está muy equivocado; el que sufre es el venezolano que hace la cola, el que padece la escasez y la inflación», afirmó.

Otro aspecto al que hizo referencia el parlamentario fue el del bloqueo económico, el cual no le hace daño a las altas cúpulas si no al ciudadano común que intenta realizar transacciones básicas o acceder a mercancías, según detalló.

«Hace años que alguien no compra un apartamento o un carro a crédito porque la banca estaba estrangulada», señaló José Gregorio Correa cuando fue consultado por los créditos bancarios y, además, resaltó que los bonos actuales no sustituyen al salario.

En referencia a este último aspecto, el diputado considera que el Estado debe evitar medidas «lineales» que asfixien a la pequeña empresa porque «no es lo mismo una farmacia en un pueblo remoto que una cadena importante en Caracas. Un aumento lineal estrangula la economía. Deben existir políticas diferenciadas para que el incremento no se convierta en el doble de inflación«, después de que se realice el anuncio sobre el incremento salarial del próximo 1 de mayo.

José Gregorio Correa también declaró que se necesita derogar el decreto de inamovilidad laboral y redactar una nueva Ley del Trabajo porque el marco actual es «desfasado» y perjudicial para el empleador y el empleado.

NP/Unión Radio