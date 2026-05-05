Detienen al jefe de finanzas de disidencia de FARC que asesinó a 20 personas en Colombia

BOGOTÁ.- El Ejército colombiano detuvo este martes a alias El Mono, el jefe de finanzas del Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que cometió el sábado pasado un atentado con un cilindro bomba que dejó al menos 20 muertos en el departamento del Cauca.

«Nuestro Ejército capturó a alias El Mono, también conocido como alias Wilmer, del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de alias Iván Mordisco, estructura responsable de la acción terrorista en Cajibío, Cauca, que cobró la vida de 20 colombianos», expresó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López en X.

Según el oficial, El Mono es uno de los hombres de confianza del jefe de la columna Jaime Martínez del EMC, Iván Idrobo Arredondo, alias Marlon, a quien responsabilizan del ataque en Cajibío.

El general López señaló que el disidente detenido «se desempeñaba como cabecilla de finanzas y testaferro» del Bloque Occidental Jacobo Arenas, «además de ser encargado de la adquisición de drones y material de guerra» que eran utilizados para atentar contra la población civil y las tropas.

«Este resultado representa un golpe contundente contra las estructuras que financian y ejecutan el terrorismo en el suroccidente del país», añadió el oficial.

Además del atentado perpetrado en la Vía Panamericana el sábado pasado, en los últimos días hubo ataques en el vecino departamento del Valle del Cauca, donde fueron lanzados explosivos contra instalaciones militares en Cali y Palmira, en medio de una escalada de violencia atribuida al EMC.

En marzo pasado la directora nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, señaló al EMC, disidencia liderada por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, como una amenaza para la región.

EFE