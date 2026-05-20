Comité Internacional de la Cruz Roja brinda asistencia en salud mental a presos políticos

CARACAS.- El jefe de Operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja para Venezuela, Luigi Fratini, aseguró que persisten con las actividades de asistencia médica y asesoría en salud mental a los presos políticos del país, incluso aquellos que han sido excarcelados.

Asimismo, resaltó que mantienen un diálogo «abierto y confidencial» con las autoridades del gobierno para presentar ayuda a diversos sectores vulnerables del país, y velar así por el cumplimiento de los derechos humanos.

«Esto es parte del trabajo que hacemos no solamente en Venezuela, sino en todos los países donde trabajamos; sobre todo de mantener un contacto entre las personas detenidas y los familiares. Poder dialogar con la autoridad para que los detenidos tengan un trato digno; como por ejemplo, el acceso a la salud que es fundamental. Es un diálogo abierto, confidencial que hacemos cada día. Afortunadamente, hay un diálogo, a veces se demora la respuesta, pero hay un diálogo y es importante que esto siga en confianza mutua (…) estamos manejando unos cientos de casos que nos han pedido apoyo, incluso después de la liberación. Hay personas que necesitan apoyo en salud mental, es algo que hacemos bajo perfil, sin publicidad, porque lo que nos interesa es más tratar las consecuencias de este evento, no buscamos ser importantes, porque lo son las personas», afirmó.

Igualmente, comentó que no han podido tener acceso a todas las cárceles del país, y en aquellas donde han podido ingresar, ha sido producto del diálogo confidencial que han sostenido con el Ejecutivo.

«Hablamos con la autoridad responsable del lugar para que sepa qué estamos haciendo. Hacemos un recorrido del lugar de manera independiente, para que no sea percibido que lo hacemos por mando de la autoridad, sino de manera independiente. Buscamos identificar si algún detenido quiere hablar con nosotros, lo puede hacer de manera individual», agregó.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Entre Líneas de Unión Radio , Fratini señaló que han brindado apoyo técnico, dotado de medicinas e insumos médicos, a escuelas, comunidades rurales y hospitales.

Jean Carlos González/ Unión Radio