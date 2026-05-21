Cáritas Venezuela y Fundación LASER refuerzan logística de ayuda humanitaria en el país

CARACAS.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer el tejido social y la atención integral en el territorio nacional, Cáritas de Venezuela — brazo social de la Iglesia Católica— y la Fundación LASER — brazo ejecutor de la política de responsabilidad social de LASER Airlines— han formalizado un convenio de cooperación estratégica destinado a potenciar la logística de distribución de insumos esenciales hacia las zonas de mayor vulnerabilidad en el interior del país.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en el marco de la Asamblea Ordinaria Plenaria de los Obispos de Venezuela, un escenario que reafirma el compromiso de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) con la promoción de la dignidad humana. El evento contó con la presencia de las máximas autoridades de ambas instituciones, sellando una alianza que combina la capacidad logística del sector privado con la capilaridad y el alcance social de la Iglesia.

Logística al servicio de la vida

A través de esta alianza, FundaLASER pondrá a disposición la red de rutas de LASER Airlines para facilitar el despliegue de misiones técnicas y el transporte de suministros médicos y nutricionales. Esta colaboración permitirá que la ayuda llegue con mayor agilidad a las diversas diócesis del país, superando las barreras geográficas que a menudo dificultan la atención en comunidades aisladas.

El convenio fue refrendado por el Sr. Inocencio Álvarez, presidente de la Junta Directiva de LASER Airlines y de la Fundación LASER, y por Monseñor José Luis Azuaje, Arzobispo de Maracaibo y presidente de Cáritas Venezuela. Estuvieron acompañados por la Dra. Janeth Márquez Monsalve, directora ejecutiva de Cáritas de Venezuela junto a la Sra. Ilia Azpúrua, directora de FundaLASER.

Como parte fundamental de la acción social de la Iglesia Católica, Cáritas de Venezuela ha consolidado en los últimos años una red de protección que alcanza los rincones más apartados del país. Gracias a programas emblemáticos como el Sistema de Alerta,

Monitoreo y Atención en Nutrición y Salud (SAMAN), la institución ha logrado impactar la vida de miles de niños y mujeres embarazadas, reduciendo brechas de vulnerabilidad nutricional mediante una gestión basada en datos y evidencia técnica.

Al respecto, la Dra. Janeth Márquez subrayó la trascendencia de este acuerdo como un modelo de cooperación multisectorial «Estamos convencidos de que la unión entre la fe comprometida y el sector empresarial es una herramienta poderosa para generar soluciones sostenibles y esperanza en todo el territorio nacional. Esta alianza nos permite transformar la solidaridad en una logística eficiente que llega directamente al corazón de quienes más lo necesitan».

Esta trayectoria se une ahora a la experticia logística de la aerolínea, bajo principios de neutralidad, independencia y corresponsabilidad.

Por su parte, la Sra. Ilia Azpúrua, Directora de FundaLASER, destacó el honor de trabajar con una institución de la Iglesia que posee una reconocida trayectoria y un impacto social transformador «Para FundaLASER es un honor trabajar de la mano de una institución de la iglesia que posee una reconocida trayectoria con un positivo impacto social y que se integra al ecosistema de nuestros aliados institucionales, lo que nos permite seguir haciendo un trabajo sólido, maximizando los recursos y multiplicando el potencial colectivo. Este convenio está en línea con nuestra misión fundamental de apoyar a la sociedad venezolana a través del transporte de personas y carga para mejorar su calidad de vida».

Con este paso, Cáritas de Venezuela y Fundación LASER demuestran que la sinergia entre el compromiso humanitario y la eficiencia empresarial es clave para construir un futuro de mayor bienestar en todo el territorio nacional.

Para más información, visite https://www.laserairlines.com o los perfiles en Instagram @laserairlinesoficial y @fundalaserve

Nota de prensa Laser