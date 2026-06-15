Designan a Paola Posani como nueva ministra de Hábitat y Vivienda

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó a la arquitecta y profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Paola Posani, como nueva ministra de Hábitat y Vivienda.

A través de su canal de Telegram la mandataria realizó el anuncio y agradeció la gestión que realizó al frente de esa cartera, el mayor general Jorge Márquez Monsalve.

«He designado como nueva ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda a la doctora en Arquitectura Paola Posani, quien cuenta con amplia experiencia en la administración pública en áreas de planificación urbana e infraestructura; además se desempeñó como profesora universitaria e integra la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV. Confío en su profesionalismo para asumir esta responsabilidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda y el buen vivir del pueblo venezolano», reseñó.

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