Inicia reparación submarina: el buque Wave Sentinel interviene el tendido de Cirion en aguas venezolanas

CARACAS.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó que la embarcación especializada Wave Sentinel ya se encuentra en aguas venezolanas ejecutando las acciones técnicas para restablecer la conectividad internacional a través del cable submarino de la empresa Cirion Technologies, afectado tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

El arribo y despliegue de esta embarcación representa un paso decisivo tras una contingencia que ha demandado un esfuerzo logístico interinstitucional sin precedentes. Desde Conatel hemos brindado un acompañamiento expedito y fundamental para que Cirion, amparada en su plan de contingencia y su inversión en redes internacionales de mantenimiento, lograra completar los procedimientos de ingreso al país en tiempo récord.

Los reportes operativos confirman que el robot submarino descendió hasta el punto exacto de la falla, logrando identificar los dos extremos del cable roto. Actualmente, los especialistas a bordo ejecutan pruebas de integridad y conectividad, cuyos resultados determinarán los pasos inmediatos para proceder con la fusión láser de fibra óptica, garantizando así la reparación definitiva del tendido.

Conatel continuará informando las próximas actualizaciones y el avance de la reparación del cable submarino, hasta consolidar el restablecimiento total del servicio y reafirmar la robustez de las telecomunicaciones en Venezuela.

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NP/Unión Radio