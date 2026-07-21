Inameh prevé lluvias en varias zonas del país durante este #21Jul

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé nubosidad asociada a precipitaciones de intensidad variable en algunas localidades del país durante este martes 21 de julio.

Según el pronóstico, durante la mañana se esperan lluvias en la Guayana Esequiba, Llanos Occidentales, Yaracuy, Carabobo, Andes y Zulia. Asimismo, se estiman precipitaciones de menor intensidad sobre Bolívar, Amazonas, Falcón, Guárico, Aragua y la Gran Caracas.

En horas de la tarde y noche prevalecerán los cielos nublados con posibles lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar, Monagas, Guayana Esequiba, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio