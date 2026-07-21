Forense advierte que el uso de cal retrasa la identificación de fallecidos 

CARACAS.- A pocos días de cumplir un mes del doblete sísmico, aún continúan las labores de remoción de escombros para dar con el paradero de personas que perdieron la vida en La Guaira. Al pasar más de tres semanas la identificación de los cadáveres se dificulta cada día.

Mileida Bohoquez, doctora en ciencias médicas, patóloga clínica y forense, aclaró que tras transcurrir demasiado tiempo la única forma de identificación es con pruebas de ADN y, recalcó, que la utilización de cal para evitar la putrefacción no es lo más recomendable debido a que retrasa dicho proceso para conocer quién es la persona.

«El uso de la cal no es recomendable, cuando ese cadáver está, no se debe utilizar porque imagina cómo se logra identificar. El uso de la cal no es lo ideal, lo ideal es formol de ido o formol y ¿al colocarle cal cómo lo vas a identificar?, eso se puede hacer, pero no es lo ideal, lo estipulado como una norma en recomendaciones internacionales».

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio , precisó que solo debería aplicarse una vez se conoce la identificación del fallecido.

Por otro lado, indicó que el trabajo que realizan los peritos para conocer a los cadáveres es a través de identificaciones precisas como tatuajes, prótesis, cicatriz, dactiloscopia, macrodactilia o cartilla dental de un odontólogo.

«A medida que pasan los días de la putrefacción, la necrodactilia se complica muchísimo. Hay unos días después que empieza la putrefacción, la fase enfisematosa hay todo un procedimiento técnico para tomar esas huellas dactilares (…). La dentadura es el método de identificación perfecto, inclusive en casos de carbonización se emplea lo que es la odontología forense».

Unión Radio