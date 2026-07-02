Delcy Rodríguez dirigió reunión de coordinación con cuerpos de seguridad del Estado

CARACAS.- Tras los terremotos del pasado 24 de junio, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dirigió una reunión con los principales organismos de seguridad del país para evaluar las acciones y las fases de despliegue y control de los cuerpos de seguridad del Estado.

De acuerdo con Prensa Presidencial, en el encuentro también se discutieron los planes y abordajes de los organismos de seguridad tras el decreto de 7 días de duelo nacional, en memoria de todas las personas fallecidas y en solidaridad con las víctimas y sus familiares.

El gobierno ha reiterado que las labores de búsqueda y salvamento se mantienen sin pausa y de manera coordinada con brigadas internacionales que han llegado para apoyar durante las horas críticas posteriores al siniestro.

Con nota de prensa