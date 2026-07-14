Especialistas de Táchira se sumaron a evaluaciones de habitabilidad de zonas afectadas

CARACAS.- El estado Táchira se suma a las labores de estudios de habitabilidad de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio tras la llegada de un grupo de 27 especialistas de la entidad a la ciudad de Caracas.

El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, señaló que este grupo de especialista lo componen arquitectos, ingenieros, topógrafos, entre otras profesiones, y se mantendrán en las zonas de afectación el tiempo requerido por las autoridades.

«Son voluntarios. 27 especialistas en diferentes áreas, todos son de instituciones de la gobernación (…) Son funcionarios públicos, han dado un paso adelante para ayudar a trabajar el tiempo que sea», reiteró Bernal.

El mandatario regional precisó que los datos logísticos de este y el resto de los grupos enviados desde otras entidades son manejados por el Ejecutivo y se darán a conocer más adelante.

Unión Radio