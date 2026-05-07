Cuba ve una «intención genocida» en las últimas sanciones de EEUU contra la isla

LA HABANA.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, vio este jueves una “intención genocida» en la decisión del Gobierno de EE.UU. de sancionar al conglomerado empresarial del ejército (Gaesa), a su directora y a la empresa minera mixta Moa Nickel.

«Con las medidas adicionales de castigo colectivo anunciadas hoy contra Cuba, el Gobierno de EEUU confirma su intención genocida contra la nación cubana», escribió el mandatario en sus redes sociales sin mencionar específicamente esas empresas.

El jefe de la diplomacia cubana señaló, además, que esas acciones “despejan toda duda sobre la falsedad de los pretextos de EEUU para agredir” a la isla caribeña.

Washington anunció este jueves, en aplicación de la última Orden Ejecutiva contra Cuba, su decisión de sancionar a Gaesa; a su presidenta, Ana Guillermina Lastres y a Moa Nickel SA., una empresa de riesgo compartido entre la estatal cubana Compañía General de Níquel y la minera canadiense Sherritt.

Esta minera privada anunció este jueves por sorpresa que suspendía de manera inmediata su participación directa en todas las sociedades mixtas que opera en Cuba por el riesgo que entrañaban las últimas sanciones estadounidenses.

Gaesa, por su parte, controla más del 40 % del producto interno bruto (PIB) de Cuba, según distintas estimaciones. Cuenta con un amplio portafolio de intereses que va desde los hoteles a las telecomunicaciones, pasando por la distribución minorista en dólares, la venta de combustible, las aduanas, el sector inmobiliario, la logística y el transporte de pasajeros, entre otros.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en un comunicado que las nuevas “medidas decisivas” buscan “proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos”.

Rodríguez denunció, además, que la actuación del Gobierno del presidente Donald Trump “descansa en la confianza de que puede imponer su voluntad al resto de los gobiernos del mundo”.

Aseveró también, que con esas medidas “los ciudadanos y empresarios quedan amenazados ante la coerción ilegítima del gobierno estadounidense”.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno estadounidense, Gaesa fue sancionada por “operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía cubana”, y su directora, por el trabajo frente a la empresa.

Mientras que las acciones contra la Moa Nickel SA. se deben a su actividad en “el sector de metales y minería” de la nación caribeña

Las medidas forman parte de una Orden Ejecutiva firmada este 1 de mayo por el presidente de EEUU, Donald Trump, que redobló las sanciones contra la isla, apuntando a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

EFE