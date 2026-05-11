Crucero MV Hondius atracará en el puerto de Granadilla por el mal tiempo

Madrid.- El crucero MV Hondius tendrá que atracar en el puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, «el mínimo tiempo imprescindible» por razones meteorológicas, tal y como han recomendado las autoridades marítimas, informaron este lunes fuentes del Gobierno español

El buque permanecerá atracado el tiempo mínimo imprescindible para garantizar la seguridad de los pasajeros y de los miembros del dispositivo de evacuación. La medida permitirá agilizar la partida del crucero hacia Países Bajos cuando concluya la evacuación, indicaron las fuentes gubernamentales.

La operación de evacuación del crucero afectado por el brote de hantavirus estaba previsto que terminara a las 19.00 hora local canaria (18.00 GMT), con el desembarco de los últimos 26 ocupantes, que viajarán en dos aviones con destino a Países Bajos.

Después, los últimos 28 tripulantes tienen previsto emprender travesía hacia Róterdam (Países Bajos).

EFE/Unión Radio