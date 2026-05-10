Crucero estadounidense que viaja por el Caribe fue afectado por un brote de norovirus

CARACAS.- Un brote de norovirus a bordo del crucero Caribbean Princess mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, luego de que 100 personas presentaran síntomas gastrointestinales durante un viaje por el Caribe con destino a un puerto de Florida.

El Centro para el Control y a la Prevención de Enfermedades, informó que 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación, reportaron vómitos y diarreas.

Las autoridades sanitarias identificaron al norobirus como el causante del brote, este virus mantiene un alto porcentaje de contagio. Además, provoca gastroenteritis aguda y suele propagarse rápidamente en espacios cerrados y con concentración de personas.

Ante la situación, la empresa Caribbeabn Princess, informó que reforzó los protocolos de limpieza y desinfección en todas las aéreas del barco.

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