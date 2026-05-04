Copa Airlines activa vuelos Panamá-Barquisimeto este lunes #4May

CARACAS.- La aerolínea Copa Airlines activa a partir de este lunes los vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá hasta el Aeropuerto Internacional General de División Jacinto Lara, en la ciudad de Barquisimeto, con frecuencias de tres vuelos por semana.

A través de su página web ya se encuentran habilitados los costos para las personas que deseen viajar hasta la ciudad venezolana.

Cabe destacar que si se requiere viajar desde otro país hacia Lara, deberá hacer la reservación del viaje que hará escala en Panamá para continuar hasta Venezuela.

Para el próximo 2 de junio también se habilitarán los vuelos desde la Ciudad de Panamá con destino a la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.

Carlos Padilla/Unión Radio