Congreso español insta al Gobierno a revisar el «rescate público» a Plus Ultra

MADRID.- El pleno del Congreso votará mañana, jueves, una moción del PP que insta al Gobierno a «revisar de manera inmediata y transparente» el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó el «rescate público» de la compañía aérea Plus Ultra, con el fin «esclarecer la eventual existencia de irregularidades».

El PP, que ha sacado hoy adelante la misma moción en el pleno del Senado gracias a su mayoría absoluta en esa cámara, no obtendrá previsiblemente el respaldo necesario para aprobarla en el Congreso.

La iniciativa incluye revisar «todas las actuaciones administrativas, informes técnicos, criterios de solvencia y mecanismos de control vinculados» al préstamo de 53 millones de euros aprobado en marzo de 2021 para sostener a la aerolínea durante la pandemia, a través del fondo para empresas estratégicas de la SEPI.

Asimismo urge al Ejecutivo a revisar «toda la información relativa a la situación económico-financiera y demás circunstancias y actuaciones concurrentes de la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas que motivaron, en el año 2020, tras una reunión del ex presidente del Gobierno (José Luis Rodríguez) Zapatero y el ministro (de Seguridad Social José Luis) Escrivá Belmonte, el aplazamiento para el pago de deudas con la Seguridad Social».

En el texto se pide además que el Gobierno dé cuenta a las Cortes Generales de todo ello, «así como de las operaciones y actuaciones que se realizaron desde diversos ámbitos del Consejo de Ministros, también desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para la consecución del referido rescate, facilitando a las Cortes el acceso íntegro a los expedientes y reforzando los mecanismos de publicidad activa y control parlamentario».

Como también hizo en el Senado -donde el PP no la aceptó- , Vox ha presentado una enmienda, que incluye una «condena a los sucesivos y graves escándalos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno personal de Pedro Sánchez», así como la «reclamar a Plus Ultra la devolución inmediata de los 53 millones de euros recibidos».

En el Congreso la moción la ha defendido el parlamentario madrileño Pedro Muñoz Abrines, que ha recibido una prolongada ovación de los diputados de su grupo puestos en pie al final de su intervención.

La socialista Elisa Garrido ha criticado que «los de la Púnica, la Gürtel y el tamayazo» -en alusión a casos del PP de Madrid- pretendan darles «lecciones», mientras que la representante de Sumar Aina Vidal ha dicho que es «de traca que el PP se presente como adalid contra la corrupción» y ha tildado a sus exgobernantes y a los de Junts de «panda de corruptos y mafiosos».

Por su parte, Álvaro Vidal (ERC) también ha cuestionado «la autoridad del PP para realizar ese escrutinio al PSOE», al tiempo que ha subrayado que «los dos partidos del sistema bipartidista tienen tendencia a la corrupción cuando gobiernan».

EFE