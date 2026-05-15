Pdvsa confirma explosión en planta de compresión de Lamargas en el Lago de Maracaibo

CARACAS.- Petróleos de Venezuela confirmó el registro de una explosión en la planta de compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo, estado Zulia.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Comunicación e Información, la estatal petrolera indicó que el siniestro se produjo en la mañana de este viernes 15 de mayo y de inmediato fueron activados los protocolos establecidos para el control del evento, la evacuación preventiva del personal y el resguardo de las operaciones en la instalación lacustre.

Igualmente, se desplegaron los equipos de atención inmediata para asistir a los seis trabajadores que resultaron lesionados.

«La estatal ha dispuesto los recursos materiales, el personal especializad y el operativo logístico necesario hasta lograr la extinción del fuego en la sección de la planta afectada; mientras un comité técnico investigrá sus causas, que no inciden en la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas en Occidente», se lee en el texto difundido.

El comunicado concluye con una reafirmación, por parte de Pdvsa, de su compromiso con la seguridad integral de su talento humano y con la operatividad de sus instalaciones al servicio de la nación.

Unión Radio