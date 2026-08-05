Irán califica como positivas las negociaciones con Omán sobre la navegación en Ormuz

TEHERÁN.- Irán afirmó que las negociaciones que mantiene con Omán sobre el futuro de la navegación en el estrecho de Ormuz avanzan de forma positiva, tanto a nivel técnico como político, y aseguró que ambos países trabajan en un nuevo mecanismo para gestionar el tránsito marítimo por esa estratégica vía.



«Las negociaciones han sido evaluadas positivamente tanto a nivel técnico como político. Irán trabaja en cooperación con Omán para elaborar los mecanismos necesarios que regulen la futura gestión del tránsito marítimo en este estratégico paso», declaró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, la noche del martes.



Bagaei explicó que las conversaciones, mantenidas entre los dos países ribereños del estrecho, se centran en definir rutas seguras de entrada y salida para los buques que garanticen tanto los derechos soberanos como las necesidades de seguridad nacional de Irán y Omán.



El diplomático iraní añadió que los resultados finales de las negociaciones se anunciarán una vez concluyan las conversaciones y ambas partes alcancen una decisión definitiva.



Las declaraciones se producen después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmara el martes que Washington está implicado en las conversaciones entre Teherán y Mascate, algo que Irán ha negado reiteradamente.



Además, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, adelantó el martes que EE.UU. e Irán podrían alcanzar un acuerdo inminente, hasta este miércoles, para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz.



El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que suspendió el fin de semana un ataque contra Irán para dar margen a las negociaciones, que, según anunció, comenzarían el lunes, extremo que Teherán negó.



Trump acusó después a Irán de actuar de forma «hipócrita» por negar la existencia de esas supuestas conversaciones y advirtió a la República Islámica de que se trata de su «última oportunidad para firmar un buen acuerdo».



Irán y Estados Unidos firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, pero las hostilidades se reanudaron a principios de julio, lo que llevó a Teherán a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz y a Washington a restablecer el cerco naval sobre las costas iraníes.

EFE

