Coalición Sindical consigna documento ante Embajada de EEUU para exigir ajuste salarial

CARACAS.- Los representantes de la Coalición Sindical exigieron este jueves ante la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, una respuesta por los bajos salarios que reciben.

«Es la segunda vez que venimos aquí. La primera vez entregamos un documento al jefe de seguridad, esta vez pudimos hablar con los funcionarios. Nos tradujeron en inglés. Les dijimos cuatro cosas: liberación de los presos políticos y militares; los 47 mil millones que los descongelen para salario, pensiones, infraestructura, escuela y hospitales; elecciones libres y que se termine la judicialización», expresó el director de la Coalición Sindical, Carlos Salazar.

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