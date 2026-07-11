Cifra de fallecidos tras el doblete sísmico sube a 4.333

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio el número de fallecido asciende a 4.333.

Asimismo detalló que del total de personas que murieron hay 315 cuerpos sin identificar, debido a problemas con las huella dactilares o porque no han logrado ser reconocidos. La cifra representa 7 % de los fallecidos.

«A cada una de esas personas se les tomó una muestra fotográfica y de piel para su posterior identificación«, expresó.

La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16.740, mientras que se ha atendido a 31.193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90 %.

El balance ofrecido por el presidente del Parlamento que el número de edificios afectados se mantiene en 856 y en 190 las estructuras colapsadas.

El diputado afirmó que 9.766 toneladas de alimentos han sido distribuidos, así como 13,9 millones de litros de agua.

Además, sigue subiendo el número de efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados (31.837) y el de voluntarios registrados (30.197).

De igual forma, Rodríguez también informó que la cantidad de campamentos para damnificados se ubica en 94 con más de 18.000 personas distribuidos de la siguiente forma:

40 campamentos en Caracas con 6.133 ciudadanos.

28 campamentos en La Guaira con 10.981.

26 campamentos en Miranda con 1.323.

Hasta este sábado se han registrado 1.223 replicas, tras el doblete sísmico del 24 de junio.

Escombros generados por estructuras colapsadas

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que tras el colapso de estructuras, se estima que hay un millón 280 mil toneladas de escombros.

«Estamos procurando mecanismos para que algunos de esos escombros puedan ser utilizados, lo que si es completamente seguro es que no se van a lanzar al mar«

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