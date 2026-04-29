China paraliza nuevas licencias para ‘robotaxis’ tras incidente en Wuhan, según Bloomberg

PEKÍN.- China suspendió la concesión de nuevas licencias para vehículos autónomos después de que más de un centenar de ‘robotaxis’ de Baidu quedaran detenidos en las calles de la ciudad central de Wuhan a finales de marzo, informó Bloomberg, que cita a personas conocedoras de la situación.

La medida impide a las empresas de conducción autónoma añadir nuevos ‘robotaxis’ a sus flotas, iniciar nuevos proyectos de prueba o expandirse a nuevas ciudades, según el medio, que no precisó cuánto tiempo durará la suspensión.

El parón se produjo después de que las autoridades chinas se mostraran alarmadas por el incidente registrado el 31 de marzo en Wuhan, donde numerosos vehículos de Apollo Go, el servicio de ‘robotaxi’ de Baidu, se detuvieron de forma repentina, dejando pasajeros atrapados temporalmente y alterando el tráfico.

La Policía de Tráfico de Wuhan indicó entonces que su centro de emergencias empezó a recibir llamadas por la presencia de múltiples vehículos de Apollo Go parados en mitad de la carretera y sin poder moverse.

Según las primeras investigaciones citadas por las autoridades locales, el problema fue causado por un «error de sistema».

No se registraron accidentes ni heridos, y los pasajeros pudieron salir de los vehículos de forma segura.

Tras el incidente, tres organismos, entre ellos el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, se reunieron este mes con responsables de ciudades que cuentan con ‘robotaxis’ o proyectos piloto de conducción autónoma, de acuerdo con las fuentes citadas por Bloomberg.

Los reguladores pidieron a los gobiernos locales una revisión completa y un refuerzo de la supervisión de seguridad para evitar incidentes similares.

Al cierre de la sesión bursátil de este miércoles, las acciones de Baidu que cotizan en Hong Kong caían un 2,75 %.

Apollo Go es el principal proveedor de ‘robotaxis’ de China, con cientos de vehículos en más de una decena de ciudades, y el pasado mes de agosto anunció un acuerdo con el principal rival de Uber en EE. UU., Lyft, para lanzar este año sus servicios en Europa, comenzando por Reino Unido y Alemania.

Un mes antes, Baidu ya se había asociado con la propia Uber para ofrecer sus taxis autónomos en el resto de Asia y Oriente Medio.

Baidu, conocida como el ‘Google chino’ por operar un popular buscador en China -país que prohíbe el acceso a Google-, estaba ampliando las pruebas de Apollo Go a cada vez más ciudades, con vistas a alcanzar el centenar hacia 2030.

Según los pronósticos de esa empresa, el valor del mercado de los ‘robotaxis’ en el país asiático podría sobrepasar los 1,3 billones de yuanes (188.888 millones de dólares, 163.312 millones de euros) en los próximos años.

Lea también: La economía de América Latina llega «más robusta» a 2026 pero enfrenta «mayores riesgos»

EFE