Restablecen paso vehicular entre los estados Mérida y Barinas por la local 001

CARACAS.- Autoridades del estado Mérida informaron que fue restablecido de forma controlada el paso vehicular entre los estados Mérida y Barina por la Local 001.

El tránsito se vio interrumpido por múltiples deslizamientos a causa del paso de la onda tropical número 30.

Maquinaria y personal de alcaldía de los municpios limítrofes de Mérida y Barinas trabajan en la zona.

“Afectación ocurrida en la local 001 entre Mérida y Barinas, donde el sector La Soledad, del municipio Bolívar tuvo varios deslizamientos de tierra bastantes fuertes, que dejaron por más de 24 horas sin acceso vial. Ya se tiene paso por un solo canal, restringido, por seguridad, ya que la maquinaria sigue trabajando”, detalló Luis Lobo, director de Protección Civil en Mérida.

Indicó que, desde la sala situacional, realizan un monitoreo constante en las zonas consideradas de alto riesgo.

“Es producto de las fuertes precipitaciones por la onda número 30 que está circulando por nuestra entidad, en la zona de piedemonte, lo cual está generando bastante incidencias, como lloviznas dispersas y bastante nubosidad”.

Unión Radio