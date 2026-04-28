Canciller rechazó posición de Guyana con respecto a broche de la presidenta encargada Delcy Rodríguez

CARACAS.- El canciller de la República, Yván Gil, manifestó el rechazo por parte del Gobierno nacional a la posición fijada por Guyana con respecto al botón que utilizó en su atuendo la presidentan encargada, Delcy Rodríguez, durante su visita a Barbados.

La mandataria encargada utilizó un broche con el mapa completo de Venezuela, que incluye el territorio Esequibo, en su atuendo durante el encuentro con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, envió una carta de protesta al presidente del Caricom, Terrance Drew, indicando que el apoyo del organismo a Guyana debe ser más de hechos que de declaraciones.

«Es realmente insólito que el presidente Irfaan Ali pretenda ahora erigirse en árbitro y modisto hasta de la forma de vestir de otros jefes de Estado. ¿También va a prohibir los mapas, los libros de historia o cualquier símbolo que le incomode? La prenda que hoy le obsesiona no es más que la expresión de una verdad histórica, validada con fuerza desde el Acuerdo de Ginebra de 1966, mucho antes de esta escenificación mediática», escribió el canciller Gil en una publicación en la red Telegram.

Añadió Gil que lo que resulta evidente es el tono desesperado de quien intenta convertir su arrogancia, «producto del resquicio de quienes en otrora fueron poder colonialista», en un espectáculo político.

«Mucho ruido, mucha teatralidad… pero poca sustancia. Pretender evadir su responsabilidad alegando una “ofensa simbólica” es, en el fondo, una maniobra errática que no cambia la realidad: Venezuela es una sola, y su historia y soberanía territorial no se borra ni con cartas, ni con poses, ni con shows improvisados. ¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo!», reza el comunicado.

Unión Radio