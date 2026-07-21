Aser País insta establecer planificación para abarcar comunidades poco asistidas

CARACAS.- La presidenta de la fundación Aser País, Marilin Rodríguez, hizo un llamado a todas las organizaciones para que se coordine y ejecute una planificación clara que permita llevar ayuda a las zonas que más lo requieren luego de los terremotos.

«El mensaje sería que nosotros como organizaciones no gubernamentales debemos organizarnos y estructurar a qué comunidad vamos a atender para no sobre atender, eso es como la fase número uno. Lo que está ocurriendo es que todos llegamos al mismo lugar, por supuesto que hay una sobre atención mientras que hay otras zonas descuidadas».

Aseguró que durante los últimos diez días se han abocado para brindar ayuda donde visualizan que no llega.

Como segundo punto de su fase, Rodríguez dijo que estructuran actividades a largo plazo porque «tenemos una enorme responsabilidad a nivel social» para garantizar los recursos a todos los afectados.

Por su parte, Karolayn Salas, directora de Aser País, resaltó que pese a lo «caótico» que fue todo al principio, como fundación desde el primer momento se prepararon para brindan su ayuda junto con las personas que donan.

«Espectacular ver la marea de personas que se abocaron sin tener una organización, sin tener una estructura como la podamos tener ya nosotros que estamos organizados y ver más allá que el sufrimiento de las personas la gratitud que sentimos al saber que somos una gente maravillosa».

«Ver en pocos días, en pocas horas la reacción de las personas, de unificar esfuerzos (…) el corazón y gratitud que tenemos como fundación hasta cualquier persona común la actitud que tuvo para apoyar fue sorprendente», señaló Salas.

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