Suelo marino de la Bahía de Cata en Aragua no sufrió daños durante los terremotos

CARACAS.-Un grupo de buceadores profesionales determinaron que el suelo marino de la Bahía de Cata en Aragua se encuentra en buen estado luego del doblete sísmico de hace más de tres semanas.

Los expertos realizaron dos inmersiones exploratorias en las que avaluaron la zona coralina y arenal para posteriormente concluir que no se observó ningún tipo de anomalía en el lecho marino.

El equipo de buzos detalló que en ambos recorridos lograron percibir una importante cantidad de vida marina y pescados de distintas especies.

El mismo proceso de inspección se hará a lo largo de la costa aragüeña, entre ellos, Choroní y Chuao en los próximos días.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio