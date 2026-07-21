Guerrero: Transparencia y créditos focalizados claves en reconstrucción tras terremotos

CARACAS.- Litsay Guerrero Albornoz, directora de la Escuela de Economía y de la Especialización en Derecho de la Economía de la Universidad Monteávila, considera que el país debe asumir nuevos retos tras los terremotos del pasado 24 de junio.

“Tenemos un reto por delante, pero sin duda nuestro país ha demostrado que sabe levantarse en medio de las adversidades y que ahora todos ponemos el granito de arena para, no solamente esa reconstrucción, sino para fijar un futuro mucho mejor”, subrayó.

Sin embargo, agregó que aunque “lamentablemente después de los eventos del 24J, la perspectiva ha cambiado un poco, no deja de ser positiva por suerte, dado que los efectos del terremoto fueron focalizados, desde el punto de vista no solo geográfico, sino también de impacto a nivel de actividades económicas”, destacó.

Señala que es un “nuevo punto de partida que va a necesitar apoyo desde el punto de vista de las actividades que si fueron afectadas, sobre todo en La Guaira, estado que tradicionalmente ha sido enfocado en el sector turístico”.

Añadió, en entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio, que el sector productivo va a necesitar “un poco de apoyo desde el punto de vista del financiamiento” y, con respecto a la confianza señaló que es un elemento “clave” porque ”es muy importante cómo se vaya a delinear ese plan de reconstrucción”.

Insiste en que “habrá que precisar cuáles van a ser esas condiciones que van a tener ahora estas actividades económicas de cara a un elemental acceso al financiamiento”.

Enfatizó que al revisar experiencias similares en países afectados por sismos, inclusive en la región, “la institucionalidad es clave, fundamental, los elementos de transparencia: detallar cuáles son esas reglas desde el punto de vista de cómo se van a establecer tanto los fondos y el acceso y el rol fundamental desde el punto de vista fiscal”.

Recordó que el Seniat, a través de sus distintas instancias, ejecuta parte de la política fiscal, sobre todo desde el punto de vista recaudatorio, pero sin lugar a dudas parte del organismo básico que en este caso es el Ministerio de Finanzas, el poder hacer esos cálculos desde el punto de vista del tipo de incentivos, si son exoneraciones, rebajas a ciertos tipos de impuestos, focalizados de nuevo en las zonas en donde, de manera más importante, afectó el terremoto y que vaya en consonancia con todo lo que debería ser esa política fiscal”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio