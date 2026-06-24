Gremio de enfermería en Guárico demanda mayor atención en hospitales e insumos médicos

CARACAS.-El Colegio de Enfermería del estado Guárico aseguró que la salud en la región requiere de atención urgente en cuanto a las condiciones de infraestructura de los hospitales, déficit de personal y las deficiencias en el suministro de insumos médicos.

Petra Malavé, presidenta del gremio de enfermería en Guárico, advirtió que varios centros asistenciales presentan deterioros en aéreas claves, situación que considera un riesgo para pacientes y trabajadores

«Tenemos la parte de acá de la consulta externa que es bastante lamentable lo que está pasando, porque son las filtraciones que son tan severas que en cualquier momento se pueden caer esos techos y eso está pasado no solamente acá en el hospital y nos damos un paseo por los diferentes hospitales, el hospital de Calabozo, en estos momentos el ascensor está dañado,» apuntó.

De acuerdo con el gremio de enfermeros, Guárico registra un déficit cercano al 40 % de personal de enfermería.

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