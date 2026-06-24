Delcy Rodríguez: «Nosotros reconocemos la voluntad soberana del pueblo de Colombia»

CARACAS.- En los actos conmemorativos de los 205 años de la Batalla de Carabobo, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, destacó que Venezuela saluda la confraternidad que prevalece con Colombia.

Rodríguez insistió en la hermandad que siempre ha existido entre ambas naciones a lo largo de la historia.

Rodríguez felicitó a Abelardo De La Espriella por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, celebradas el domingo pasado, y dijo que espera tener una relación bilateral de respeto.

«Nosotros reconocemos la voluntad soberana del pueblo de Colombia, felicitamos ese proceso electoral y decimos demos un paso adelante, no miremos atrás, porque quienes en el pasado agredieron a Venezuela desde Colombia se encontraron con el fracaso y no solamente en el fracaso estruendoso de dos pueblos hermanos, de dos pueblos unidos en sangre por la misma espada (…) por ello hoy felicitamos al gobierno electo de Colombia y ratificamos nuestra fe en relaciones de respeto, de cooperación y amistad como corresponde entre pueblos hermanos,«apuntó.

Las actividades conmemorativas tuvieron como escenario la Comandancia General del Ejército Bolivariano, con la presencia de altas autoridades del Gabinete Ejecutivo, el Alto Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), entre otras autoridades.

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