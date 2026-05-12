Califican de «injerencistas» declaraciones de Guterres sobre Venezuela

CARACAS.- Ante las recientes declaraciones del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre Venezuela y que el gobierno nacional calificó de impropias de su alta investidura, el profesor de las Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, Edgardo Ramírez, afirmó que el secretario tomó una posición de injerencia en los asuntos soberanos de Venezuela.

Ramírez señaló que el secretario representa una voz oficial de la hegemonía del poder global, pero se encuentra subordinado ante las violaciones del derecho internacional público y los conflictos que se viven actualmente.

Durante una entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio , expresó que Venezuela ha asumido su posición histórica en política exterior: «Es una nación que defiende la paz, la democracia y entendemos que los problemas deben tener una agenda de debate y negociación».

Destacó que la ONU está a cargo de personas que no se encargan de ser árbitros de un sistema internacional, y que acciones «permisivas e irresponsables» como las de Guterres, afectan la soberanía y paz de las naciones.

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Mariangel García / Unión Radio