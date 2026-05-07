Caficultores señalan que trabajan para producir un grano de calidad a pesar de dificultades climáticas

CARACAS.- Productores de café señalaron que, a pesar de las dificultades climáticas, así como problemas de infraestructura y financiamientos, trabajan para producir un grano de calidad en el estado Mérida.

Explicaron que son varias las condiciones que afectan la producción en las zonas agrícolas, sitios donde los trabajadores del campo se las han ingeniado para no dejar de producir.

“Quienes (laboran) bajo condiciones extremas, algunas veces sin posibilidad en términos de penetración a unidades de producción, el tema de la limitación hacia accesos de financiamiento ha limitado el crecimiento. Sin embargo; se ha hecho un esfuerzo extraordinario de parte del productor con sus propias fortalezas , con las oportunidades que ha logrado tener en el mercado y ha logrado avanzar», detalló Luis Quintero, coordinador del proyecto Pinto Salinas, en Mérida.

El café de Santa Cruz de Mora ha sido reconocido en varias oportunidades por sus características y es considerado uno de los mejores del mundo.

“Esos atributos importantes son el dulzor y la acidez que lo caracterizan, el sabor propio de la panela de miel, de caramelo, es muy impotante. Por otra parte, tenemos unos varietales que se pueden sembrar en estas latitudes dadas sus propias características, que no se pueden sembrar en otras condiciones”, detalló Alexis Zambrano, profesor de la Universidad de Los Andes.

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