Cabello resalta a campesinos y empresarios que «aprovecharon las oportunidades» pese a las sanciones

Caracas, El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, cuestionó este martes que un sector opositor «que niega el impacto de las sanciones» promueva estas medidas contra el país. Además resaltó la labor de los campesinos y del sector privado durante los últimos años para sacar al país adelante en medio de las dificultades.

Durante un encuentro con diversos sectores para pedir el cese de las sanciones, Cabello afirmó que con estas limitaciones se vendió una narrativa negativa para impulsar la migración.

Sin embargo, resaltó que muchos empresarios se «quedaran y apostaran» en el país, pese a la pandemia y sanciones «aprovechando las oportunidades». Reiteró que la oposición extremista es la misma de siempre y convirtieron su postura en un negocio. «ellos no quieren gobernar».

Lea también: Trump dice que Irán le informó que están en «estado de colapso» y quieren reabrir Ormuz

Unión Radio