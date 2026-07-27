Daza espera que trabajo con AN de 2015 «sea positivo para Venezuela»

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua y primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, Roy Daza, indicó que la convocatoria al diálogo entre la Asamblea Nacional y los parlamentarios del período legislativo 2015-2020 busca «poner en marcha» el camino político iniciado desde hace varios años en la nación.

«Lo que estamos hoy es poniendo en marcha la política definida por la presidenta encargada, pero además en continuidad con lo que siempre hizo el presidente Chávez y el presidente Maduro en las condiciones más adversas y más terribles que este país ha tenido que afrontar, en las condiciones en las que hemos estado en una posición política muy compleja la salida siempre ha sido democracia y diálogo».

El parlamentario espera que la mesa de diálogo sirva para llegar a un acuerdo entre las partes y que «sea positivo para Venezuela».

En entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante , Daza señaló que el presidente del Parlamento anunciará en el «transcurso de esta semana» quienes serán los diez representantes que conformarán la mesa de diálogo por parte del oficialismo.

Unión Radio