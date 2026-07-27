CEV estima que en los tres primeros meses del terremoto conseguirán más ayuda para los afectados

CARACAS.-El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Jesús González de Zárate, sostuvo que la crisis generada por el doble terremoto «no pasa en un mes» y estima que «el tiempo fuerte en el que seguro conseguiremos más ayuda de mucha gente, serán los tres primeros meses».

«La crisis que provoca un evento de esta naturaleza se prolonga en el tiempo y la iglesia estará allí, porque la iglesia está en cada uno de los lugares. En este momento, en La Guaira que es el sector más afectado, no solo hay voluntarios de Cáritas llevando comidas, productos de higiene, agua, sino también hay sacerdotes y religiosas que han venido desde muchos lugares de Venezuela», dijo.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, comentó que se han comenzado a organizar para que los seminaristas de Caracas y otras regiones puedan ir a La Guaira durante su periodo vacacional para ofrecer su «compañía y consuelo» a los sobrevivientes de la tragedia.

«También para brindar apoyo a los sacerdotes que también perdieron sus casas, ellos también se han visto afectados. Entonces, sacerdotes de otras diócesis va a irlos a suplir durante el tiempo que sea necesario para que ellos también puedan tener un tiempo de reposo, de desahogo», dijo.

Monseñor resaltó las acciones que ha emprendido Cáritas Venezuela en la recolección de ayuda material y en la atención personal, psicológica, espiritual y pastoral para los sobrevivientes en las zonas afectadas.

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El representante de la CEV recordó que desde el Arzobispo de de Caracas se ha evaluado junto a expertos las condiciones de los templos más emblemáticos afectados por los terremotos e indicó que estudios técnicos arrojan que «muchos de ellos pueden recuperarse en un tiempo de acuerdo a las posibilidades que se tenga de intervención de los mismos».

Monseñor mencionó que la Catedral de Caracas y de los estados Aragua, Miranda, Carabobo y La Guaira sufrieron daños importantes por el doble movimiento sísmico del pasado 24 de junio.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio