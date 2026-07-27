Cámara de la radiodifusión reitera su compromiso y acompañamiento en medio de la tragedia

CARACAS.- El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, Ángel Pinto Vaamonde, reiteró el acompañamiento continuo de la industria a todos los rincones del país como una herramienta clave para los servicios públicos en medio de la tragedia por los terremotos del pasado 24 de junio.

Vaamonde recordó el espacio crucial que juega la radio y que, a la fecha, lo mantiene como una estructura vital para situaciones de apremio y una fuente ética y segura para transmitir información verás y oportuna para todo el país.

«Al poner sus frecuencias al servicio del interés general, la radiodifusión no solo facilita la transmisión de información crucial, también actúa como motor de cohesión social en la hoja de ruta hacia el futuro», destacó en mensaje de audio emitido por la institución.

Afirmó que los diferentes circuitos mantendrán la solidaridad durante el proceso de reconstrucción del territorio y velarán por la unidad y la armonía y el entendimiento.

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