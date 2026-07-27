Sheinbaum niega campaña de México contra Argentina tras acusaciones de Milei

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes las acusaciones del mandatario argentino, Javier Milei, quien aseguró que el Gobierno mexicano participó en una supuesta campaña en redes sociales contra Argentina durante el Mundial de 2026, y reiteró que su administración mantiene una política de respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria calificó de falsas las afirmaciones de Milei y aseguró que el Gobierno mexicano no interviene en asuntos internos de otros países.

«Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo«, afirmó.

La gobernante mexicana sostuvo que, por el contrario, su administración ha sido objeto de ataques desde distintos frentes, aunque insistió en que México no responde de la misma manera.

«Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno, pero nosotros no acostumbramos a meternos con otros países», declaró.

Sheinbaum reiteró que la política exterior mexicana continúa guiándose por el principio constitucional de no intervención.

EFE