Cerca del 40% de los huéspedes de los hoteles de Cúcuta son venezolanos

CARACAS.-El representante del sector turístico de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Pablo Clavijo, informó este jueves que entre 30 y 40% de los huéspedes de los hoteles que se ubican en Cúcuta son venezolanos, lo que es positivo para el avance de las actividades turísticas entre ambas naciones.

«Vemos con muy buenos ojos que nos están visitando, que estamos rompiendo paradigmas y que estamos mostrando otra cara de nuestra frontera, hablo por el tema binacional tanto del Táchira como del Norte de Santander», dijo en entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio.

En cuanto a las actividades turísticas que han desarrollado en la región, Clavijo recordó que el Norte de Santander se caracteriza por ser una zona de compra, pero que además de eso, han impulsado el avistamiento de aves, rutas de gastronomía, turismo histórico, patrimonial, cultural, naturaleza y aventura.

Afirmó que «la idea» es trabajar en doble vía con los operadores colombianos y venezolanos para impulsar el crecimiento de la actividad bilateral.

«La intención es que los operadores de esos estados fronterizos enlacen con los operadores que nosotros tenemos acá, entendiendo que hay unos requisitos como el transporte, el paso, el sello».

Clavijo aseguró que el fortalecimiento del turismo binacional se expande a otras latitudes de Colombia y Venezuela.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio